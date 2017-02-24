NBA》好兄弟告別費城 恩比德送上大大擁抱（影音）
2017/02/24 10:40
Joel Embiid saying goodbye to Nerlens Noel: pic.twitter.com/7iK48eStUj— Tom Moore （@tmoore76ers） 2017年2月23日
〔體育中心／綜合報導〕七六人中鋒諾埃爾（Nerlens Noel）被交易至小牛，他在告別費城之前與隊友道別，「推特王」恩比德（Joel Embiid）對於好麻吉的離去相當不捨，送上大大的擁抱祝福昔日戰友。
恩比德第一時間得知諾埃爾被交易，隨即在推特上貼文說道：「我會想念我最好的朋友，能轉戰小牛我為他高興。」恩比德曾表示，諾埃爾是他進入球隊後最好的朋友，日前好友上場時間太少，恩比德也聲援，希望能與諾埃爾組成雙塔搭配看看。
諾埃爾今天要離開費城之前，特地到訓練場館與恩比德說再見，兩人互相擁抱，並加油打氣，一起為各自的未來打拚。
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