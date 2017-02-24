NBA》表弟轉隊首戰全能演出 鵜鶘仍遭火箭3分轟垮

卡森斯（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘獲得「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）後，與A.戴維斯（Anthony Davis）組「肯塔基雙塔」，今天主場出戰卻不敵火箭三分砲火，最多落後達35分，終場以99：129輸球。

半場打完，鵜鶘就以50：66落後，第三節僅拿到17分，也讓火箭將分差擴大至35分，火箭在第三節得分就破百，比賽戰局早已抵定，最後鵜鶘以30分之差輸球。

鵜鶘卡森斯繳出27分、14籃板、5抄截、5助攻、4火鍋的表現，A.戴維斯29分、9籃板、2抄截、2助攻，卡斯比（Omri Casspi）12分，其餘球員得分皆沒破十。

火箭得分部分，剛轉隊的L.威廉斯（Louis Williams）替補出發拿下全隊最多的27分，E.戈登（Eric Gordon）19分，「大鬍子」哈登（James Harden）得到13分、14助攻，R.安德森（Ryan Anderson）17分，卡培拉（Clint Capela）15分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）10分，貝佛利（Patrick Beverley）雖然只得2分，卻抓了12顆籃板。

火箭隊三分球51投20中，命中率為39.2％，投籃命中率也有49.5％；反觀鵜鶘三分球全場31投6中，命中率僅19.4％。鵜鶘即使有禁區雙塔，籃板球總數45顆，比火箭的48顆還少。

「肯塔基雙塔」不敵對手三分砲火。（法新社）

R.安德森。（法新社）