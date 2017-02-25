台日對抗賽》再碰上前隊友筒香嘉智 王溢正笑說：丟他的頭
2017/02/25 17:32
Lamigo桃猿投手王溢正。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕連續2年中職日職交流賽，王溢正都是第1場先發，他打趣說，去年被筒香嘉智打安打，今年再碰上的話，就要丟他的頭。
王溢正去年第1場花58球投3局失4分，印象最深刻的是被前橫濱隊友筒香敲二壘安打，「上次被他打安打，這次再碰到的話，就要丟頭了」，玩笑歸玩笑，他推崇筒香是很好的選手，又是經典賽國手，「交流賽就互相切磋，不要讓人家受傷。」他說。
王溢正昨天在Lamigo桃猿自辦熱身賽中繼1局，挨1安無失分，他表示，在熱身賽才出賽2場，都只投1局，牛棚練投最多才60球，狀況調整還沒到位，既然被選進聯隊，還被指派先發，就要趕快調整好，盡快把球數拉上來。
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