地貼再闖禍 台啤洋將B.戴維斯揚言要告SBL
2017/02/25 22:42
台啤外援B.戴維斯腳傷退場。（記者劉信德攝）
〔記者卓佳萍／新北報導〕北部連日雨勢，板橋體育館儘管屋頂已整修，本週再度出現漏水問題，今天台啤、璞園之役，第三節剩3分12秒時，台啤外援B.戴維斯踩到地貼滑倒，他倒地後表情痛苦，隨後一跛一跛跳到場邊，他最後傷退，左腳踝敷著冰袋離場，赴醫院檢查。
台啤此役輸球，排名也落到第三名，無法搶下首輪輪空優勢，首輪3月4日晚上七點就要面對金酒，若損失洋將，恐增添晉級變數，針對場館漏水，台啤教練周俊三表示，昨天就發現場館漏水，場地如果算是比賽一部分，球隊只能無奈接受。
無法提供良好場地給球員比賽，周俊三表示，若B.戴維斯真的因此受傷，這會是國際事件，他的經紀人會轉述這個事件，給其他想來台灣打球的洋將。
至於B.戴維斯揚言要告SBL，周俊三表示，這是球員的權益。
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