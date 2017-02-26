NBA》鵜鶘外線慘！「肯塔基雙塔」合作二連敗
2017/02/26 12:07
卡森斯（左）、戴維斯。（法新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕卡森斯、A.戴維斯合組「肯塔基雙塔」今日作客至達拉斯迎來合體第二戰，A.戴維斯攻下39分、14籃板；卡森斯12分、15籃板，無奈團隊三分命中率極差不如小牛，以83：96吞敗。
A.戴維斯拒絕讓人看衰，上半場即繳出27分外帶10籃板；卡森斯則有7分、6籃板與2助攻，不過小牛共8人得分進帳，搭配團隊7顆三分球，僅47：49落後。
易籃後，A.戴維斯表現不如前半場亮眼，雙方命中率皆不理想，地主小牛40％，鵜鶘更是低迷至22.2％，並拱手將領先轉送給小牛，讓地主握有67：63進入第四節，隨後鵜鶘雙塔仍無力率隊翻轉戰局，黯然兵敗達拉斯。
38歲諾威斯基攻下18分，巴恩斯19分進帳，麥休斯挹注10分，柯瑞（Seth Curry）13分、8助攻與7籃板，芬尼史密斯拿下12分，新同學諾埃爾9分、10籃板，團隊三分球出手26次中12球，命中率46.2％，成贏球關鍵。
A.戴維斯全場出手34次命中17球，攻下39分、14籃板，可惜流於單打獨鬥，無助攻進帳；卡森斯手感則不佳，出手9次僅中3球，繳出12分、15籃板與6助攻，卻又有7失誤；全隊外圍僅哈勒戴挹注18分，但他出手17次僅中5球，團隊三分命中率僅20.8％，也讓雙塔毫無用武之地。
諾威斯基。（美聯社）
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