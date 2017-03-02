經典賽》南韓最年長選手 今林昌勇可望首度登板試刀

林昌勇。（資料照，歐新社）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕2017年第4屆世界棒球經典賽將於3月6日點燃戰火，第一輪A組公辦熱身賽今天開打，台灣時間晚上6點南韓將對韓職二軍尚武隊，，陣中年紀最大選手林昌勇可望首度登板投球。

今年6月林昌勇將滿41歲，是南韓陣中年紀最大的選手，由於調整進度較慢，前幾場熱身賽他都沒有上場，根據韓媒報導，今天公辦熱身賽對尚武，林昌勇有可能首度登板投球。

由於前年涉入澳門旅遊賭博案，去年加盟起亞虎的林昌勇遭禁賽72場處分，一整季出賽34場，戰績3勝3敗15次救援成功、防禦率4.37、每局被上壘率1.57。日前南韓赴沖繩移地訓練期間，林昌勇因無照駕駛和發生交通事故，遭沖繩警方裁罰30萬日圓（約8.2萬台幣）。

今年經典賽南韓總教練金寅植最憂心的就是投手戰力，李帶溵調整狀況不佳，2月28日對澳洲熱身賽他頻頻被擊出深遠飛球，控球也不理想，已確定從牛棚出發，如果林昌勇調整狀況不及，勢必影響金寅植投手調度。