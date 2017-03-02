網球》杜拜公開賽次輪 費德爾爆冷出局 （影音）

費德爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕杜拜公開賽第2輪，7度在杜拜奪冠的瑞士名將費德爾（Roger Federer）在領先1盤、第2盤得到賽末點的情況下被逆轉，敗給資格賽晉級、世界排名116名的俄羅斯選手頓斯科伊（Evgeny Donskoy），比數為6：3、6：7（7）、6：7（5）。費德爾爆冷無緣8強，這也是他本季巡迴賽單打首敗。

費德爾順利拿下首盤，卻在第2盤碰到頓斯科伊的抵抗。雙方一路僵持到搶七，費德爾在搶七局分別在6：4與7：6領先時握有3個賽末點，但都被頓斯科伊一一化解。決勝盤費德爾在第6局率先破發，一度以5：4領先進入發球局，但又被頓斯科伊回破。兩人後來再度戰到搶七。費德爾在5：2領先時連丟5分，讓頓斯科伊反敗為勝。

費德爾自澳網開始的8連勝結束，也是他自2007年來第3次在巡迴賽裡被資格賽晉級選手淘汰。「這真是瘋狂的比賽，」費德爾說，「我也不清楚自己怎麼輸的，但頓斯科伊確實很出色，我的表現就差強人意。即便如此，我有很多次贏球機會，只是都不可思議地錯過了。」

頓斯科伊。（歐新社）