經典賽》B組今晚上演日古大戰 石川步對決戴斯潘
2017/03/07 18:00
日本石川步。（資料照，特派記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組首戰今晚開打，地主日本隊將對上「紅色閃電」古巴，日本推出去年洋聯防禦率王石川步，而古巴則推出安坦薩斯（Noervys Entenza）打頭陣。
日本投手群雖然缺少了「二刀流」王牌大谷翔平，但實力依舊堅強，菅野智之、武田翔太、石川步將扛起先發重擔。
打線方面，有連續兩年30轟、30盜的山田哲人，以及去年44轟的筒香嘉智和太空人青木宣親，火力不容小覷。
古巴重砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）曾效力過羅德，與石川步當過隊友，上一屆獲選為預賽A組MVP，當年打擊率0.389，擊出3支全壘打、8分打點；20歲的梅薩上個球季在古巴聯賽打擊率0.354；19歲的塞斯佩德斯在加勒比海大賽16打數5安打，並有超強臂力，古巴速度驚人，日本隊必須提防。
古巴隊第四棒戴斯潘。（資料照，記者廖耀東攝）
相關新聞
- 經典賽Live》荷蘭王牌94強 首局讓南韓三上三下
- 經典賽》南韓背水一戰 對荷蘭王牌不好打
- 經典賽直擊》以色列打者太厲害 鄭達鴻：打法像胡金龍
- 經典賽》以色列教練團和台早有淵源 投手教練曾效力中職
- 經典賽直擊》隊名是以色列 胡金龍：根本就是對美國隊
推薦新聞
-
經典賽 Live》筒香嘉智拔刀出鞘 日本隊先馳得點2017/03/07 18:40
-
經典賽》B組今晚上演日古大戰 石川步對決戴斯潘2017/03/07 18:00
-
經典賽》投手傳一壘鬧空城 林智勝：來不及補位2017/03/07 17:15
-
經典賽》首戰輸以色列別灰心 宋家豪明先發抗荷2017/03/07 16:32
-
經典賽直擊》緊急登板救火 陳冠宇:後天要我先發也沒問題2017/03/07 16:27