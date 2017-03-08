經典賽》9人228轟打線熄火 多明尼加敲3安輸金鶯

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〔體育中心／綜合報導〕經典賽衛冕軍多明尼加今進行熱身賽，陣容雖然相當豪華，全場僅敲3支安打，最後一任投手赫南德茲（Jefri Hernandez）更投出再見暴投，4：5輸給金鶯隊。

多明尼加打線豪華，先發打線依序為雷耶斯（Jose Reyes）、馬查多（Manny Machado）、卡諾（Robinson Canó）、包提斯塔（José Bautista）、桑塔納（Carlos Santana）、克魯茲（Nelson Cruz）、馬堤（Starling Marte）、波蘭柯（Gregory Polanco）與卡斯提歐（Welington Castillo），總計9人去年相加228轟。

然而，豪華打線前5局僅敲1支安打，第6局靠著4保送與1次暴投才攻下2分；後援投手畢坦西斯（Dellin betances）則在3局遭金賢洙棒打，失掉2分。前8局結束，多明尼加以2：3落後。

前8局只差1安的多明尼加，9局上終於有攻勢，先靠保送上壘後，桑塔納與克魯茲連續2安支安打追平比分，再靠金鶯守備失誤攻下超前分，總計這場比賽多明尼加僅敲3支安打。

9局下，多明尼加赫南德茲登板救援，先保送再被敲安，攻占一二壘，隨後面對短打不幸暴傳，遭追平比分，又讓金鶯攻占滿壘，最後更以再見暴投結束比賽，1分差落敗。

金賢洙棒打畢坦西斯。（美聯社）