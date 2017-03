經典賽》9人228轟打線熄火 多明尼加敲3安輸金鶯

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕經典賽衛冕軍多明尼加今進行熱身賽,陣容雖然相當豪華,全場僅敲3支安打,最後一任投手赫南德茲(Jefri Hernandez)更投出再見暴投,4:5輸給金鶯隊。

多明尼加打線豪華,先發打線依序為雷耶斯(Jose Reyes)、馬查多(Manny Machado)、卡諾(Robinson Canó)、包提斯塔(José Bautista)、桑塔納(Carlos Santana)、克魯茲(Nelson Cruz)、馬堤(Starling Marte)、波蘭柯(Gregory Polanco)與卡斯提歐(Welington Castillo),總計9人去年相加228轟。

然而,豪華打線前5局僅敲1支安打,第6局靠著4保送與1次暴投才攻下2分;後援投手畢坦西斯(Dellin betances)則在3局遭金賢洙棒打,失掉2分。前8局結束,多明尼加以2:3落後。

前8局只差1安的多明尼加,9局上終於有攻勢,先靠保送上壘後,桑塔納與克魯茲連續2安支安打追平比分,再靠金鶯守備失誤攻下超前分,總計這場比賽多明尼加僅敲3支安打。

9局下,多明尼加赫南德茲登板救援,先保送再被敲安,攻占一二壘,隨後面對短打不幸暴傳,遭追平比分,又讓金鶯攻占滿壘,最後更以再見暴投結束比賽,1分差落敗。

金賢洙棒打畢坦西斯。(美聯社)