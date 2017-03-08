經典賽Live》葛瑞戈爾斯再敲安 荷蘭1分超前

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 台灣 0 0 2 0 2 3 0 荷蘭 0 1 0 3 3 0

第四局

4局下半，宋家豪續投，巴倫汀、史構普敲出安打，葛瑞戈爾斯敲出二壘安打，荷蘭再攻下2分。

4局上半，荷蘭換投，吉爾退場由Lars Huijer接手，讓台灣隊三上三下。

第三局

3局下半，宋家豪接連解決前面兩名打者，林哲瑄美技接殺，荷蘭再度三上三下。

3局上半，張志豪敲出安打，蔣智賢二壘安打，形成2、3壘有人，吉爾發生暴投，張志豪跑回台灣隊第1分，林智勝高飛犧牲打，台灣隊取得2：1領先。

第二局

2局下半，巴倫汀敲出荷蘭隊首支安打，史構普敲出飛球出局，葛瑞戈爾斯敲出二壘安打，荷蘭攻占2、3壘，下一棒史密斯野手選擇上壘，但三壘跑者回本壘時遭夾殺出局，荷蘭仍攻占1、3壘，里卡多敲出安打，帶有1分打點，荷蘭暫以1分領先。

2局上半，高國輝、陳鏞基遭三振，林琨笙獲四壞保送，並盜上二壘，林哲瑄獲四壞保送，形成1、2壘有人，胡金龍敲出界外飛球出局，台灣隊留下殘壘。

先發投手宋家豪（左）與先發捕手林琨笙。（特派記者陳志曲攝）

第一局

1局下半，林智勝擋住荷蘭打者強襲球，傳一壘後順利刺殺打者。下一棒普洛法雖然與宋家豪纏鬥許久，最後仍吞下三振，第三棒波格茲敲飛球出局，宋家豪演出三上三下。

1局上半，胡金龍敲出內野滾地球出局，張志豪敲出安打，蔣智賢野手選擇上壘，林智勝獲四壞保送，台灣隊攻占得點圈，林益全遭三振，台灣隊留下殘壘未得分。

荷蘭先發投手吉爾。（特派記者陳志曲攝）

台灣先發投手宋家豪。（特派記者陳志曲攝）

林智勝遭內野強襲球擊中，手部出現狀況。（特派記者陳志曲攝）

台灣 棒次 荷蘭 指定打擊 胡金龍 1 游擊手 西蒙斯Andrelton Simmons 左外野手 張志豪 2 中外野手 普洛法 Jurickson Profar 三壘手 蔣智賢 3 三壘手 柏格茲 Xander Bogaerts 二壘手 林智勝 4 右外野手 巴倫汀Wladimir Balentien 一壘手 林益全 5 二壘手 史構普Jonathan Schoop 右外野手 高國輝 6 DH 葛瑞戈爾斯Didi Gregorius 游擊手 陳鏞基 7 一壘手 史密斯Curt Smith 捕手 林琨笙 8 捕手 里卡多Dashenko Ricardo 中外野手 林哲瑄 9 左外野手 歐督柏爾 Randolph Oduber 宋家豪 先發投手 吉爾