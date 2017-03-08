經典賽Live》葛瑞戈爾斯再敲安 荷蘭1分超前
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第四局
4局下半，宋家豪續投，巴倫汀、史構普敲出安打，葛瑞戈爾斯敲出二壘安打，荷蘭再攻下2分。
4局上半，荷蘭換投，吉爾退場由Lars Huijer接手，讓台灣隊三上三下。
第三局
3局下半，宋家豪接連解決前面兩名打者，林哲瑄美技接殺，荷蘭再度三上三下。
3局上半，張志豪敲出安打，蔣智賢二壘安打，形成2、3壘有人，吉爾發生暴投，張志豪跑回台灣隊第1分，林智勝高飛犧牲打，台灣隊取得2：1領先。
第二局
2局下半，巴倫汀敲出荷蘭隊首支安打，史構普敲出飛球出局，葛瑞戈爾斯敲出二壘安打，荷蘭攻占2、3壘，下一棒史密斯野手選擇上壘，但三壘跑者回本壘時遭夾殺出局，荷蘭仍攻占1、3壘，里卡多敲出安打，帶有1分打點，荷蘭暫以1分領先。
2局上半，高國輝、陳鏞基遭三振，林琨笙獲四壞保送，並盜上二壘，林哲瑄獲四壞保送，形成1、2壘有人，胡金龍敲出界外飛球出局，台灣隊留下殘壘。
先發投手宋家豪（左）與先發捕手林琨笙。（特派記者陳志曲攝）
第一局
1局下半，林智勝擋住荷蘭打者強襲球，傳一壘後順利刺殺打者。下一棒普洛法雖然與宋家豪纏鬥許久，最後仍吞下三振，第三棒波格茲敲飛球出局，宋家豪演出三上三下。
1局上半，胡金龍敲出內野滾地球出局，張志豪敲出安打，蔣智賢野手選擇上壘，林智勝獲四壞保送，台灣隊攻占得點圈，林益全遭三振，台灣隊留下殘壘未得分。
荷蘭先發投手吉爾。（特派記者陳志曲攝）
台灣先發投手宋家豪。（特派記者陳志曲攝）
林智勝遭內野強襲球擊中，手部出現狀況。（特派記者陳志曲攝）
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台灣
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棒次
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荷蘭
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指定打擊 胡金龍
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1
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游擊手 西蒙斯Andrelton Simmons
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左外野手 張志豪
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2
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中外野手 普洛法 Jurickson Profar
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三壘手 蔣智賢
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3
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三壘手 柏格茲 Xander Bogaerts
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二壘手 林智勝
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4
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右外野手 巴倫汀Wladimir Balentien
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一壘手 林益全
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5
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二壘手 史構普Jonathan Schoop
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右外野手 高國輝
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6
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DH 葛瑞戈爾斯Didi Gregorius
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游擊手 陳鏞基
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7
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一壘手 史密斯Curt Smith
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捕手 林琨笙
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8
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捕手 里卡多Dashenko Ricardo
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中外野手 林哲瑄
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9
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左外野手 歐督柏爾 Randolph Oduber
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宋家豪
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先發投手
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吉爾
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