經典賽Live》葛瑞戈爾斯再敲安 荷蘭1分超前

2017/03/08 19:09

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

台灣

0

0

2

0

 

 

 

 

 

2

3

0

荷蘭

0

1

0

 

 

 

 

 

 

3

3

0

第四局

4局下半，宋家豪續投，巴倫汀、史構普敲出安打，葛瑞戈爾斯敲出二壘安打，荷蘭再攻下2分。

4局上半，荷蘭換投，吉爾退場由Lars Huijer接手，讓台灣隊三上三下。

第三局

3局下半，宋家豪接連解決前面兩名打者，林哲瑄美技接殺，荷蘭再度三上三下。

3局上半，張志豪敲出安打，蔣智賢二壘安打，形成2、3壘有人，吉爾發生暴投，張志豪跑回台灣隊第1分，林智勝高飛犧牲打，台灣隊取得2：1領先。

第二局

2局下半，巴倫汀敲出荷蘭隊首支安打，史構普敲出飛球出局，葛瑞戈爾斯敲出二壘安打，荷蘭攻占2、3壘，下一棒史密斯野手選擇上壘，但三壘跑者回本壘時遭夾殺出局，荷蘭仍攻占1、3壘，里卡多敲出安打，帶有1分打點，荷蘭暫以1分領先。

2局上半，高國輝、陳鏞基遭三振，林琨笙獲四壞保送，並盜上二壘，林哲瑄獲四壞保送，形成1、2壘有人，胡金龍敲出界外飛球出局，台灣隊留下殘壘。

先發投手宋家豪（左）與先發捕手林琨笙。（特派記者陳志曲攝）

第一局

1局下半，林智勝擋住荷蘭打者強襲球，傳一壘後順利刺殺打者。下一棒普洛法雖然與宋家豪纏鬥許久，最後仍吞下三振，第三棒波格茲敲飛球出局，宋家豪演出三上三下

1局上半，胡金龍敲出內野滾地球出局，張志豪敲出安打，蔣智賢野手選擇上壘，林智勝獲四壞保送，台灣隊攻占得點圈，林益全遭三振，台灣隊留下殘壘未得分。

荷蘭先發投手吉爾。（特派記者陳志曲攝）

台灣先發投手宋家豪。（特派記者陳志曲攝）

林智勝遭內野強襲球擊中，手部出現狀況。（特派記者陳志曲攝）

台灣

棒次

荷蘭

指定打擊 胡金龍

1

游擊手 西蒙斯Andrelton Simmons

左外野手 張志豪

2

中外野手 普洛法 Jurickson Profar

三壘手 蔣智賢

3

三壘手 柏格茲 Xander Bogaerts

二壘手 林智勝

4

右外野手 巴倫汀Wladimir Balentien

一壘手 林益全

5

二壘手 史構普Jonathan Schoop

右外野手 高國輝

6

DH 葛瑞戈爾斯Didi Gregorius

游擊手 陳鏞基

7

一壘手 史密斯Curt Smith

捕手 林琨笙

8

捕手 里卡多Dashenko Ricardo

中外野手 林哲瑄

9

左外野手 歐督柏爾 Randolph Oduber

宋家豪

先發投手

吉爾

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.