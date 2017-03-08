經典賽》台灣之友是你？吉爾3局失2分退場

吉爾。（特派記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕昨天不敵以色列後，今迎戰荷蘭台灣隊積極搶勝，面對荷蘭先發投手吉爾，局局都有攻勢，且台灣隊在3局上半取得2：1領先，吉爾也在3局結束後退場。

首局，張志豪敲出安打，林智勝獲四壞保送，一度攻占得點圈，可惜最後留下殘壘未得分。2局上半，林琨笙獲四壞保送，並且盜上2壘，林哲瑄也靠著四壞保送上壘，但胡金龍擊出飛球出局，攻勢未能延續。

3局上半，張志豪、蔣智賢接連安打，台灣隊攻占2、3壘，隨後吉爾暴投，台灣隊跑回第1分，下一棒林智勝擊出高飛犧牲打，蔣智賢跑回台灣隊第2分，前3局打完，台灣隊暫時以2：1領先。

總計荷蘭先發投手吉爾此役主投3局被敲3安，投出3保送、4三振，共失2分。