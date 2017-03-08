路跑》國道馬拉松萬人起跑 肯亞旋風挑戰連霸

肯亞好手基波堤奇奪下2016年臺北國道馬拉松菁英馬拉松組男子冠軍，今年來勢洶洶挑戰連霸 。（路跑協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕 「2017臺北國道馬拉松」將於3月19日於國道一號汐止-五股熱鬧起跑，延續去年全國首創的「菁英馬拉松」組別，限時4小時內完賽，讓國內外的菁英跑者們能恣意的在國道奔馳，挑戰個人最佳成績。本屆包含「半程馬拉松」、「10公里」組別，共有1萬多名熱情跑者將一同共襄盛舉。

去年奪下菁英馬拉松男子組冠軍，同時也是國內各大馬拉松賽事常客之一的肯亞好手基波堤奇（Chirchir Jackson Kiprotich）再度參賽，他去年以2小時23分57秒佳績奪冠，今年再度參賽挑戰連霸。

國內長跑好手何志宏年年不缺席，去年奪下半程馬拉松男子組第二名，本屆賽事目標直指冠軍。「臺北國道馬拉松」舉辦至今，每年也不乏有眾多藝人一同響應，今年也將看到模仿天王郭子乾、三鐵辣媽賈永婕在賽道上熱血奔馳的身影。

為了配合國道馬拉松的舉辦，交通部國道高速公路局將全線封閉國道一號五股-汐止高架北上路段，3月19日凌晨2時至下午13時實施管制。高公局建議駕駛可以改道行駛國道一號平面高速公路或一般平面道路北上，國道駕駛們和參加國道馬拉松的民眾們需特別注意。