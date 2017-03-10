經典賽》「重要比賽沒忘記他」多明尼加休息室掛范屈拉球衣
2017/03/10 11:57
多明尼加今天在休息室掛上范屈拉和馬提的球衣。（取自推特）
〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍多明尼加今天進行他們在本次經典賽中的首場比賽，終場以9：2擊敗加拿大，鏡頭也捕捉到，他們將已逝球員范屈拉（Yordano Ventura）、馬提（Andy Marte）兩人的球衣高掛在休息室。
范屈拉和馬提今年1月雙雙因為車禍不幸過世，兩人原本也是多明尼加國家隊成員之一，後來因為意外殞命，無緣在本次經典賽中登場，令人相當惋惜。
今天是多明尼加在本次經典賽的首場戰役，他們也在休息室中，掛上范屈拉和馬提的球衣，緬懷這兩位球員。
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