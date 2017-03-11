柔道》台灣史上第一人！連珍羚奪大滿貫賽金牌

連珍羚拿下金牌。（取自連珍羚臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕里約奧運柔道國手連珍羚昨於2017世界跆拳道巡迴大滿貫賽巴庫站，於女子57公斤級摘下金牌，成為台灣首位在世界大滿貫鍍金的選手。

29歲連珍羚於大滿貫賽事中一路過關斬將，最後擊敗塞爾維亞選手羅吉可（Jovana ROGIC），拿下500分的冠軍積分。

連珍羚過去一直是旅日柔道好手，去年里約奧運奪下我國女子柔道史上最佳並列第五的成績，離銅牌僅剩一步之遙；滿貫賽則是連珍羚今年首場賽事，他用金牌拿下好彩頭。

連珍羚（左二）拿下金牌。（取自連珍羚臉書）