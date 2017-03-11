SBL季後賽》蘇翊傑關鍵抄截 達欣險勝璞園
2017/03/11 19:20
璞園簡浩終場前持球遭包夾，錯失最後一擊機會，讓達欣笑著離開球場。（記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕SBL四強爭霸今晚開打，龍頭達欣今晚面對璞園，雙方激戰至最後一刻，璞園有超前機會，但達欣靠蘇翊傑關鍵抄截守住勝利。終場達欣以68：67獲勝，在系列賽取得1：0的領先。
半場打完還以1分落後的達欣，第三節靠周儀翔、林宜輝飆分，打出一波16：6的攻勢，三節打完以58：54領先，但第四節璞園反撲，林金榜連拿4分追成平手。
關鍵時刻，Q.戴維斯與布拉爭強籃板時被吹犯規，5犯畢業，布拉穩穩投進2罰，簡浩投籃造成對手犯規，2罰中1。關鍵時刻，落後1分的璞園掌握最後一擊，但簡浩運球被蘇翊傑抄走，也讓璞園反攻無望，最後達欣險勝。
達欣得分方面，施顏宗17分、8籃板，布拉15分、19籃板，蘇翊傑12分，周儀翔11分；璞園方面，Q.戴維斯16分、13籃板，簡浩11分，李啟瑋10分。
達欣蘇翊傑。（記者林正堃攝）
達欣布拉灌籃得分。（記者林正堃攝）
達欣周儀翔拉桿上籃。（記者林正堃攝）
璞園戴維斯勉強出手投籃。（記者林正堃攝）
璞園簡浩跳投得分。（記者林正堃攝）
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