SBL季後賽Live》林冠綸單節飆11分 達欣雙位數領先璞園

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 璞園 20 19 24 63 達欣 16 35 22 73

第三節

璞園進攻稍微回溫，將比數拉近到10分差，璞園靠替補李啟瑋、彭俊諺合攻13分苦撐，但達欣輪到周儀翔接管，搭配今日手感發燙的黃鎮發揮，持續領先璞園。

第二節

達欣洋將布拉度過首節慢熱，次節一開始打得相當強勢，連拿6分帶動起達欣的攻勢回溫，璞園發生多次失誤被打出快攻，達欣一舉將比數逆轉。

璞園本土球員今表現不理想，對比之下達欣外線射手群頻頻開砲，林冠綸飆進3顆三分球，率隊擴大比數為10分差，璞園本土球員氣勢低迷，僅靠戴維斯拿下18分苦撐。

第一節

昨天搶下對戰首勝的達欣，今天與璞園第2度交手，璞園首節靠新台灣人戴維斯強攻禁區獨拿8分，防守上也抓下5籃板，率領璞園與達欣拉鋸。

達欣攻勢在前5分鐘較為平均，以周儀翔拿下4分最高，剩3分鐘時達欣進攻當機，璞園靠一連串快攻將領先拉開到7分差，但終了前璞園發生犯規，達欣靠搶下籃板一口氣將落後追成4分差。