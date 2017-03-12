SBL季後賽Live》林冠綸單節飆11分 達欣雙位數領先璞園
2017/03/12 18:38
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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璞園
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20
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19
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24
|
63
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達欣
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16
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35
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22
|73
第三節
璞園進攻稍微回溫，將比數拉近到10分差，璞園靠替補李啟瑋、彭俊諺合攻13分苦撐，但達欣輪到周儀翔接管，搭配今日手感發燙的黃鎮發揮，持續領先璞園。
第二節
達欣洋將布拉度過首節慢熱，次節一開始打得相當強勢，連拿6分帶動起達欣的攻勢回溫，璞園發生多次失誤被打出快攻，達欣一舉將比數逆轉。
璞園本土球員今表現不理想，對比之下達欣外線射手群頻頻開砲，林冠綸飆進3顆三分球，率隊擴大比數為10分差，璞園本土球員氣勢低迷，僅靠戴維斯拿下18分苦撐。
第一節
昨天搶下對戰首勝的達欣，今天與璞園第2度交手，璞園首節靠新台灣人戴維斯強攻禁區獨拿8分，防守上也抓下5籃板，率領璞園與達欣拉鋸。
達欣攻勢在前5分鐘較為平均，以周儀翔拿下4分最高，剩3分鐘時達欣進攻當機，璞園靠一連串快攻將領先拉開到7分差，但終了前璞園發生犯規，達欣靠搶下籃板一口氣將落後追成4分差。
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