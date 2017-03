經典賽》嚇壞多明尼加 哥倫比亞：我們差點震撼全世界

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕今天哥倫比亞在9局下半攻占滿壘,把衛冕軍多明尼加嚇出一身冷汗,雖然最後仍以輸球收場,但纏鬥到11局上半才讓對手攻下大局以3:10落敗,哥倫比亞主帥尤瑞塔(Luis Urueta)表示,輸球雖然很傷,但球隊的表現差點震撼全世界,也讓對手嚇到嘴巴合不起來。

哥倫比亞今面對衛冕軍毫無懼色,前9局雙方戰成平手,9局下,哥倫比亞一度攻占滿壘,眼看勝利就要到手,但那致勝一分就被擋在本壘前,讓球員相當扼腕。進入延長賽後,雖然力守第10局,11局上半卻讓多明尼加打出7分大局,最後只能「吞鍋貼」收場。

「這次輸球真的很傷」尤瑞塔談起今天的比賽,雖感到可惜但也肯定子弟兵的表現,「我們差一點就能震撼全世界,也讓多明尼加嚇到目瞪口呆。」

至於9局下的關鍵判決,讓哥倫比亞球員氣得跳腳,認為對方捕手卡斯提歐(Welington Castillo)有擋住本壘板妨礙跑者的嫌疑,對此尤瑞塔則認為那確實是出局,未提出質疑。

目前C組確定晉級的僅有3勝的多明尼加,哥倫比亞目前是1勝2敗,若要晉級得看美國與加拿大一戰的結果,如果美國擊敗加拿大,那麼晉級的就是拿下2勝1敗的美國,加拿大與哥倫比亞淘汰;假設加拿大獲勝,則美國、加拿大及哥倫比亞皆是1勝2敗,屆時還要比較對戰失分率等進行排名。

9局下的本壘攻防相當關鍵。(USA Today Sports)