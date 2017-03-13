NBA》轉眼20載 帶你回味戰神初對決喬丹（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕還記得「戰神」艾佛森（Allen Iverson）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）初次對決嗎？《SB Nation》、《NBC Sports》等外媒今天再度將這段精采對決曝光，以紀念20年來仍傳為佳話的經典對決。

1997年，當時還是七六人菜鳥的艾佛森首次和已引領聯盟的喬丹對位，雖然七六人在艾佛森全隊最高分領銜下還是輸了這場比賽，但對狀元艾佛森而言卻與眾不同。和80、90年代長大的孩子一樣，喬丹在艾佛森心中也是英雄，促成他追尋打籃球的夢。

談到第一次和喬丹對決，艾佛森說，「感覺好不真實，但他確實在那裡，彷彿能看到他的光環，我和自己說『嘿！那是喬丹！』我無法將目光從他身上移開，我看著他的鞋子、他的人，像是反覆確認『對，他是Mike』，我的偶像，我的英雄。」最後公牛以108：104擊敗七六人，艾佛森當晚23投15中、拿下37分。

「戰神」艾佛森首次對決喬丹的畫面，至今仍為人津津樂道。（取自CSN Philly）