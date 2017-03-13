MLB》支援春訓熱身賽 朱立人首度上大聯盟

張育成。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕同屬印地安人的旅美小將張育成、朱立人今天在熱身賽雙雙上場，張育成2打席未敲安，但因為觸身球有上壘，朱立人則在9局下半代守，沒有打擊機會。

印地安人今和教士打熱身賽，王牌克魯伯（Corey Kluber）先發4局失2分，印地安人在後段比賽進攻，7局上以5：2領先，張育成在7局下替補守游擊，8局上獲得打擊機會，結果挨觸身球保送，9局上第2次打擊則擊出滾地球出局。

朱立人在熬過TJ手術，今年春訓首度獲得支援大聯盟熱身賽的機會，這也是他23歲最好的生日禮物。他在9局下代守捕手，並與左投奧爾森（Tyler Olson）搭配，雖然被擊出2支安打，但沒有失分。

朱立人。（資料照，特派記者羅志朋攝）