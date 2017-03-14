自由車》擦亮台灣最佳衝刺手招牌 巫帛宏衝破紀錄

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017年中國自由車聯賽於千島湖開戰，效力於諾飛客彥豪車隊的台灣「衝刺王」巫帛宏，最終以3小時11分31秒，刷新中國聯賽此戰的最佳紀錄，精彩的表現受到中國媒體高度關注，他也和隊友一同拿下單站冠亞軍。

過去千島湖站最佳紀錄是兩年前由中國車手曾慶龍所創下3小時13分49秒，巫帛宏不但破紀錄，還比原紀錄整整提升了1分42秒，相當不容易。

男子140公里的千島湖站是中國自行車聯賽的重頭戲，首戰競爭激烈，本賽季共有多達28支車隊參戰，總車手共有167人。

巫帛宏認為今年比賽強度比想像中的高，尤其開賽做了幾波攻擊都沒成功，最後大集團衝刺，巫帛宏擔任帶衝手，隊友台灣小將曾奕豪先帶起「火車」，剩最後400公尺，盡全力帶領隊友衝刺，最終成功拿下冠亞軍。

巫帛宏說，「車隊今年新增兩位隊友，默契上還沒那麼好，所以賽前壓力有點大。其實此役主要衝線手跟年度積分的選手是安排給另一名選手，我只是副將的角色。」

台灣近年自由車賽事略減，頂尖選手缺乏舞台，只能朝向海外發展，巫帛宏過去國手經驗豐富，也是台灣目前最強的衝刺手，這次不但於中國聯賽奪下生涯首次單站冠軍，跑出破紀錄的成績，也讓台灣自由車實力受到肯定。