SBL》台版浪花兄弟狂飆外線 裕隆退台啤系列賽扳平

周士淵今砍下20分。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕裕隆今在季後賽第四戰火力全開，「男模」呂政儒攻下全隊最高23分，周士淵也貢獻20分，兩人合力飆進10顆三分彈，終場裕隆78：67擊敗台啤，系列賽扳成2：2平手。

裕隆開賽就火力全開，上半場三分球13投8中，命中率高達62%，已取得16分大幅領先，下半場台啤力求反撲，兩度將比數拉近，但呂政儒下半場獨得14分，澆熄衛冕軍反撲氣焰。

台啤李恩攻下全場最高27分、14籃板，但其餘隊友僅周伯勳攻下11分，其他人得分皆未突破雙位數，團隊三分球13投1中，命中率僅8%，成為敗戰主因。

呂政儒今繳出全隊最高23分。（記者王藝菘攝）