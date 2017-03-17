經典賽》委內瑞拉心驚驚！最強一壘手因傷提前退場
2017/03/17 16:39
卡布雷拉背部不適提前退場。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕委內瑞拉今天0：3敗給多明尼加，8強賽吞2連敗面臨淘汰邊緣，陣中明星一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）還因傷提前退場，球隊未來相當不樂觀。
卡布雷拉在對義大利的加賽時敲出關鍵全壘打幫助球隊追平，無疑是委內瑞拉最重要的戰力，但他今天在6局打完後發生背部不適的狀況，因此提前退場。
去年六月卡布雷拉也發生過相同狀況，但在今天之前他未缺席任何一場比賽，因此面臨淘汰邊緣的委內瑞拉只能期待他的傷勢並不嚴重，並在後天對波多黎各時能上場。
8強賽吞下2連敗的委內瑞拉，晉級4強的機會恐不樂觀，除了下一場對波多黎各必須全力求勝外，還得借助其他球隊的幫忙才有機會。
相關新聞
- 經典賽》台灣球迷痛罵的調度 多明尼加這樣做…（影音）
- 國際賽權利和義務 楊培宏盼定義清楚
- 經典賽》又是他！地表最強三壘手又炫超狂美技（影音）
- 經典賽》最好球員打太少 教士總教練不開心
- 經典賽》專家跌破眼鏡 最多全壘打竟是這2國
- 經典賽》投手前滾地球 他竟跑出另類二壘打（影音）
推薦新聞
-
網球》印第安泉公開賽 瓦林卡晉級4強2017/03/17 18:22
-
NBA》籃網二度力退尼克 林書豪：想做更好的Leader2017/03/17 16:39
-
奧運》東京奧運棒壘球項目 開幕戰可望在福島舉辦2017/03/17 14:54
-
NBA》第三節重現「林來瘋」美媒大讚林書豪2017/03/17 14:46
-
經典賽》雙轟配卡諾首分打點 衛冕軍保住4強生機2017/03/17 14:14