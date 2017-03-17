經典賽》委內瑞拉心驚驚！最強一壘手因傷提前退場

卡布雷拉背部不適提前退場。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕委內瑞拉今天0：3敗給多明尼加，8強賽吞2連敗面臨淘汰邊緣，陣中明星一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）還因傷提前退場，球隊未來相當不樂觀。

卡布雷拉在對義大利的加賽時敲出關鍵全壘打幫助球隊追平，無疑是委內瑞拉最重要的戰力，但他今天在6局打完後發生背部不適的狀況，因此提前退場。

去年六月卡布雷拉也發生過相同狀況，但在今天之前他未缺席任何一場比賽，因此面臨淘汰邊緣的委內瑞拉只能期待他的傷勢並不嚴重，並在後天對波多黎各時能上場。

8強賽吞下2連敗的委內瑞拉，晉級4強的機會恐不樂觀，除了下一場對波多黎各必須全力求勝外，還得借助其他球隊的幫忙才有機會。