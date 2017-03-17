推動單項協會民主化 林德福一週給答案
2017/03/17 21:34
〔體育中心／綜合報導〕棒協、中職內鬥不休，新任體育署長林德福今天晚間登上「沃草」受訪，親上火線接受網友提問，針對單項協會改革，林德福向網友承諾，將在一週內與各協會開會，首先推動協會民主化的問題。
林德福表示，目前對協會的開放已有共識，民眾加入體育協會將更容易，不再發生「近親繁殖」的問題，但開放的程度還需要協商，他強調，運動協會除運動員要有代表外，教練也需要，各縣市是否也需要代表，這些議題都將視情況擬定、開放。
林德福表示，未來將推動體育協會民主化，民眾要加入可望更容易。（記者卓佳萍攝）
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