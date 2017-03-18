高爾夫》仰德台日友好盃高球賽第1回合 大霧中戰成5:5平手

仰德台日友好盃第1回合在大霧中進行。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕2017仰德台日友好盃高球賽今天第1回合，遇上林口地區的大霧，賽程受到影響，戰至下午4時，因為霧氣太重，視線不佳停賽。大會徵詢雙方意見後，決定依停賽時各組當下成績決定勝負，台日雙方正好各拿5勝，暫時以5:5平手。

仰德台日友好盃第1回合四球賽，原訂在上午9時30分出發，但一早林口地區就大霧籠罩，比賽數度延後，到11時30分改成雙邊開球，才讓比賽進行下去。

沒想到戰至下午3時20分，大霧又來，裁判宣布各組比賽暫停，先在原地等待。又過了25分鐘霧氣沒有消散的跡象，前9洞的西區還更嚴重。主辦單位決定把選手和工作人員撤回會館，並在4時宣布第1回合結束，以當下的成績決定各組勝負。

台灣隊陳志忠／呂文德1桿領先日本的田村尚之／八山剛，謝玉樹／謝錦昇則以3桿超前崎山武志／久保勝美，隊長謝敏男／盧建順這組則是領先日本海老原清治／倉本昌弘這組兩桿。

最後兩組業餘青少年選手王偉軒／俞涵軒領先4桿，陳裔東／蔡雨達也領先2桿，為台灣隊拿下5組勝分，暫以5:5和日本隊打成平手。

這是比賽舉辦3年來，台灣隊首度在第1回合沒有落後日方，去年第1回合打完台灣隊5分落後。

台灣隊長謝敏男表示，第1回合能戰成平手，就很滿意了，尤其兩組青少年業餘選手都獲勝，完全按照原本的計畫進行，希望今年能順利把獎盃留下。

日本隊長海老原清治則表示，前半段整體戰況有些落後，還好後來慢慢追上來，能以平手收場非常滿意。他也說：「我們這組和謝敏男／盧建順都打得不錯，最特別的是，雙方如果打出好球，都會與對方擊掌慶祝，這是長春選手的特色。」

明天第2回合進行10組「較佳球位比桿賽」，第1組將從上午7時30分出發。賽後將進行頒獎典禮。

仰德台日友好盃高球賽第一回合成績及第二回合對戰組合

台灣隊 ５：５ 日本隊

陳志忠／呂文德 勝 田村尚之／米山剛

林吉祥／鍾春興 負 水卷善典／鈴木亨

謝玉樹／謝錦昇 勝 飯合肇／尾崎直道

張宏達／周宏男 負 秋葉真一／清水洋一

沈忠賢／林根基 負 崎山武志／久保勝美

陳榮興／翁永田 負 富永浩／井戶木鴻樹

陳志明／汪德昌 負 高見和宏／室田淳

謝敏男／盧建順 勝 海老原清治／倉本昌弘

王偉軒／俞涵軒 勝 久常涼／松原由美

陳裔東／蔡雨達 勝 岩田大河／今野大喜

第二回合較佳球位比桿賽編組

王偉軒／俞涵軒 ＶＳ 今野大喜／松原由美

陳裔東／蔡雨達 ＶＳ 岩田大河／久常涼

林吉祥／鍾春興 ＶＳ 水卷善典／田村尚之

張宏達／周宏男 ＶＳ 久保勝美／清水洋一

謝玉樹／謝錦昇 ＶＳ 飯合肇／尾崎直道

沈忠賢／林根基 ＶＳ 井戶木鴻樹／鈴木亨

陳志忠／呂文德 ＶＳ 秋葉真一／高見和宏

陳榮興／翁永田 ＶＳ 富永浩／米山剛

陳志明／汪德昌 ＶＳ 崎山武志／室田淳

謝敏男／盧建順 ＶＳ 海老原清治／倉本昌弘

（林口球場）

陳志忠（右）與呂文德為台灣隊拿到1勝。（記者趙新天攝）

盧建順（右）抓鳥建功，與台灣隊長謝敏男擊掌慶祝。（記者趙新天攝）

謝玉樹（右）、謝錦昇兄弟檔合作無間，拿下這組的勝分。（記者趙新天攝）

張宏達（右2）在第17洞推進博蒂，與周宏男碰拳慶祝。（記者趙新天攝）