SBL》裕隆打贏台啤聽牌 明晚再勝就晉級冠軍賽

裕隆擊敗台啤聽牌，明天再贏就確定晉級冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕季後賽準決賽以2：2平手的裕隆、台啤，今晚再度捉對廝殺，兩隊洋將都提前犯滿畢業，不過裕隆本土球員較為穩定，終場65：59拿下勝利，明天只要贏球，就能自第7季後再度闖進冠軍戰。

前役裕隆靠著台版「浪花兄弟」呂政儒、周士淵合砍43分扳平戰局，不過今首節三分線失靈，8投0中，球隊也以10：14屈居下風，好在台啤外線命中率同樣奇差無比，前兩節11投僅1中，讓雙方上半場以29：29戰平。

易籃後，裕隆逐漸找回準星，第三節結束已取得51：43優勢，末節尚餘7分35秒時，更靠呂政儒一次製造犯規的上籃「三分打」，坐擁12分領先，同時使得台啤洋將李恩犯滿畢業，之後禁區再無顧慮。

裕隆以洋將賀夫拿下12分最高，呂政儒、周士淵各有10分進帳。台啤洋將李恩拿下12分、13籃板，于煥亞取得本土最高的11分。