MLB》卡布雷拉傷勢先休戰？ 老虎尚未決定

卡布雷拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕委內瑞拉陣中明星一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）在17日對上多明尼加時，因為背部不適提前退場，也讓老虎相當擔憂，接下來是否先讓他休息一陣子，球團尚未決定。

美國隊總教練李蘭（Jim Leyland），先前曾擔任老虎總教練時和卡布雷拉共事過，對此他表示：「他們認為只是輕微的扭到，但沒有人會知道實際情況。」

今天凌晨委內瑞拉與波多黎各交手前，李蘭曾和卡布雷拉的父親共餐，他提到：「事實上我才剛和他老爸喝過咖啡，他父親告訴我卡布雷拉狀況還不錯，但我不認為他還能為母國效力。」最終波多黎各以13：2擊敗委內瑞拉，而卡布雷拉並未出賽。

近年球季卡布雷拉都曾在季中傳出背部不適的消息，但他常常帶傷上陣仍有驚人的打擊數據，老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示：「他以前就有這樣帶傷出賽，但也曾因此休戰，這一切都視戰局而定，以及比賽的重要性。」