經典賽》給日本隊建議 小熊主帥：記得吃道奇熱狗

梅登。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕挺進經典賽四強的日本隊今天與小熊進行熱身賽，終場以4：6落敗，而小熊主帥梅登（Joe Maddon）不改幽默個性，提醒日本隊抵達道奇球場的第一件事，先去品嚐球場的熱狗。

「要記得提醒他們去買道奇熱狗來吃」小熊今天與日本隊進行熱身賽，面對日本媒體的訪問，總教練梅登再度展現幽默個性，笑稱道奇球場賣的熱狗真的超好吃，去到那裡別忘了要品嚐一下。梅登表示，希望日本隊的球員能好好享受在道奇球場比賽的時光，那座球場很美麗也很有歷史，值得欣賞一番。

回顧前一次與日本球隊交手已是1980年的事情，當時梅登還在發展聯盟，他也對於日本球隊讚譽有加，「我一直都是他們的粉絲，他們的投手總讓我印象深刻。」

日本今天在熱身賽中推出藤浪晉太郎先發，對決小熊強投雷基（John Lackey），首局菊池涼介敲出陽春彈，隨後日本打線遭到小熊封鎖，直到8局才有所突破，攻下3分，但終場仍以4：6落敗，有趣的是，小熊日籍球員川崎宗則也在今天擔任先發游擊手，對決日本國家隊，3打數有1安打還跑回2分，日本將在四強賽中前往道奇球場。

菊池涼介敲出全壘打。（取自日刊體育）