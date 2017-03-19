NBA》莫名吃T 沃爾：對技術犯規感到厭煩
2017/03/19 13:45
沃爾不服裁判的吹判。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕巫師主力球員沃爾（John Wall）在今天的比賽收到本季第14次技術犯規，如果累積至16次，將會受到禁賽一場的處罰。這讓沃爾大為不滿，表示自己行為並無不當，聯盟應該撤銷判決。
第三節時，沃爾遭到黃蜂中鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）犯規後，兩人發生小爭執，之後雙雙收到1次技術犯規。沃爾在賽後喊冤表示兩人只是普通的對話，「我對於這些胡扯的技術犯規感到厭煩，裁判必須停止針對特定球員，並用一致的方法來做判決。」
巫師教練布魯克斯（Scott Brooks）則表示，相信聯盟在重新審視影片後，會撤銷判決，「我不知道那個判決怎麼來的，我認為裁判是想要掌控比賽，畢竟球員會有很多身體接觸，但我確定重看帶子後，他們會取消的。」
目前NBA收到最多技術犯規的球員為鵜鶘中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），他共收下18次技術犯規，而沃爾與雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）並列全聯盟第二，收下14次。
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