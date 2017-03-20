經典賽》最後一輪沒得投 光芒王牌提前告別美國隊
2017/03/20 09:12
美國隊先發亞契將回歸母隊。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕美國昨淘汰多明尼加挺進四強，但年輕先發亞契（Chris Archer）本屆經典賽之旅提前告終，由於確定剩餘賽事不會登板，亞契選擇不隨國家隊繼續出征，將回歸母隊光芒備戰新球季。
「今早收到訊息，經典賽最後一輪不需要我上場投球，所以我不用再向母隊的春訓請假了。」亞瑟在個人推特表示，「能代表國家出征十分驚奇，我很希望能再投一次，但這不是我能控制的，但我們勝券在握了！」
僅管亞瑟對於經典賽提前「收工」感到失落，但母隊光芒總教練凱許（Kevin Cash）倒是樂見其成，「他今早傳簡訊跟我說他不去（美國隊報到）了，我不太知道細節，但很開心他能歸隊，按原訂計畫繼續調整。」
凱許表示，姑且不論個人投球意願，亞契本次春訓表現非常出色，球團對於他目前狀況十分滿意。亞契預計將於週三登板出戰金鶯，持續調整準備本季開幕戰先發。
亞契為美國本屆經典賽第一位登板的投手，首戰先發對哥倫比亞主投4局0安0失分，留下3K及完美防禦率0的成績。
亞契先發打頭陣出戰哥倫比亞。（資料照，美聯社）
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