經典賽》期待與日本武士交手 美國怪力男：他們酷斃了！
2017/03/20 12:30
史坦頓期待與日本對決。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕美國昨以6：3淘汰衛冕軍多明尼加，四強決賽將對上本屆經典賽至今全勝的日本武士隊，面對這支力圖重返榮耀的東方勁旅，昨扛出超大號三分彈的美國「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）顯得興致高昂。
「看他們打球很有趣，他們的風格很特別、乾淨俐落。」史坦頓說，他認為日本隊不只投球風格極具特色，高抬腿動作也十分特別，一切都讓人覺得酷斃了。「這就是經典賽的有趣之處，可以看到不同國家的運作模式、看他們是如何與眾不同，接下來會很有趣呢。」史坦頓說。
這位美國當家重砲昨役對多明尼加再度展現怪力，4局上將球一棒扛上左外野第三層看台，助美國隊率先超前。母隊馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）笑說這不足為奇，因為史坦頓能把球轟到球場的任何一處。
地主美國隊將於後天與日本武士正面交鋒，勝者將挺進冠軍戰，預計推出國民右投洛克（Tanner Roark）銜命先發。
日本武士隊風格鮮明。（資料照，美聯社）
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