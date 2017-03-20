經典賽》遇到偶像克蕭 日本巨投一秒變粉絲
2017/03/20 15:13
武田翔太在餐廳前面巧遇克蕭。（取自武田翔太推特）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽目前進行到四強戰，日本武士隊近日赴美備戰，今天熱身賽先發的投手武田翔太，昨天巧遇道奇塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），一秒變身小粉絲與偶像合照，並直呼「太幸運啦！」
武田翔太昨天在個人推特放上他與克蕭的合照，並留言表示，是在餐廳前巧遇，與偶像的第一次接觸，武田翔太興奮地說，他人超好很有風度，一直稱讚克蕭的曲球真的超強，想成為他那樣的投手，昨天剛好是克蕭生日，他也在推特祝偶像生日快樂。
武田翔太今天熱身賽也繳出好表現，面對道奇先發4局挨5安只失1分，但日本隊最後被道奇敲出再見安，以2：3輸球。
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