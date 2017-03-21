中職》馮勝賢當秘書長 好友建仔傳訊說「恭喜」

中職新秘書長馮勝賢。（記者徐正揚攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕馮勝賢成為球員出身的中職秘書長第一人後，他的好友王建民昨天也特地傳簡訊道「恭喜」。有意思的是，平時給人省話形象的建仔，簡訊用字也很「省」，就只有恭喜兩個字。

中職昨天宣布由馮勝賢接任秘書長，成為棒球界的大事。由於他在球界有不少好友，也收到不少道賀簡訊和電話，「王建仔就特地傳簡訊過來。」馮勝賢說。

另外，像是彭政閔、林智勝等人也都有傳道賀訊息。「恰恰跟我說加油，他也很高興，叫我加油、帶領中華職棒。」馮勝賢則說，「中華職棒是大家的，我們一起努力！」王勝偉、詹智堯則打電話恭喜馮勝賢上任。

馮勝賢上任之後，腦子裡有不少想法，他希望能夠將想法落實，也期盼聆聽各方的聲音。「對於球員工會的訴求，我也會很仔細聆聽。」馮勝賢說。