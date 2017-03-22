NBA》兄弟交手 柯瑞賽前連飆Logo Shot先下馬威（影音）
2017/03/22 21:51
〔體育中心／綜合報導〕今天勇士以112：87擊敗小牛，賽前柯瑞（Stephen Curry）再度站在中場練投，連飆5記Logo Shot小試身手。
此役令人關注的焦點就是「柯瑞兄弟」的對決，賽前有記者捕捉到兩人交談畫面，而當時柯瑞（Stephen Curry）正站在中場練投，重現經典Logo Shot，連續5次出手全數命中，驚艷全場。
總計大柯瑞（Stephen Curry）今天拿下17分、9助攻，小柯瑞（Seth Curry）則拿下10分4助攻。
大小柯瑞今天再度同場較勁。（資料照，USA Today Sports）
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