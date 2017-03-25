網球》該不該給莎娃外卡 最辣人妻：這很奇怪

齊布可娃。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕莎拉波娃（Maria Sharapova）外卡爭議持續延燒，世界排名第4的「最辣人妻」齊布可娃（Dominika Cibulkova）及英國好手華生（Heather Watson）也對莎娃輕輕鬆鬆就得到外卡的作法感到質疑。

距離遭禁賽15個月的莎娃解禁只剩下一個月，解禁當天莎娃就會參加斯圖加特的保時杰大獎賽，對此英國好手華森直接說道：「從賽事主辦單位的角度來看，莎娃的回歸確實能帶入人潮同時帶進錢潮，但從道德的角度來看，她應該憑自己的實力回來，而不是用外卡輕鬆參賽。」

齊布可娃：「我不認為這是合理的，但是我們能做什麼？這樣很奇怪。」接著透露許多女網球員對於WTA的立場感到不滿，遭禁賽的選手應該從零開始。

莎拉波娃。（資料照，歐新社）