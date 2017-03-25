SBL》達欣逆轉裕隆取首戰勝利 奪冠率高達77％
2017/03/25 21:15
達欣逆轉裕隆。（記者劉信德攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕第14季SBL總冠軍爭霸戰，今晚7點將在新莊體育館由聯盟老牌勁旅達欣與裕隆，上演史上第三度「龍爭虎鬥」，達欣靠著林冠綸第四節關鍵兩顆三分彈，率隊以71：61氣走裕隆，系列戰取得1：0領先，高達77％機率，能摘下隊史第二座冠軍。
雙方球員進入高張力的總冠軍戰，腎上腺素在首節全數激發，達欣共砍進5顆三分球，且命中率百分百；裕隆則有3顆三分彈，命中率同樣高達60％，較可惜的是陳世念在哨響前飆進三分球，可惜經由裁判檢視重播畫面，進球無效，達欣首節打完以29：25領先。
不過，達欣次節命中率低得離譜，共出手19次僅命中3球，單節拿到9分，也讓單節三分命中率75％的裕隆，成功逆轉戰局，以42：38領先。
易籃後，換成裕隆單節僅8分進帳，領先又被達欣搶了回去，不過決勝節兩軍仍呈現拉鋸戰，直到前三節得分掛蛋的達欣「快樂教主」林冠綸，在2分48秒飆進一記三分彈，隨後又再投進一顆，率隊取得63：57領先，也幫助球隊鎖定勝局。
綜觀SBL前面13個球季的冠軍戰，只要能撂下首戰勝利的球隊，最終有10隊可贏得最終冠軍金盃，奪冠率高達77％。
布拉繳出11分、13籃板，距離他在上輪面對璞園的場均19.6分、16.8籃板有些微落差，且他罰球6罰僅1中，好在本土球員表現夠爭氣，蘇翊傑22分、林宜輝17分、林冠綸6分，剛完成年度MVP二連霸的周儀翔12分。
裕隆洋將賀夫攻下全隊最高30分外帶17籃板，陳世念11分、胡凱翔8分，但「男模」呂政儒三分球7投1中，僅7分進帳。
林冠綸。（記者劉信德攝）
布拉灌藍。（記者劉信德攝）
裕隆賀夫。（記者劉信德攝）
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