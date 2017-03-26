足球》朱恩樂、吳俊青雙箭頭 台灣男足4-4-2陣型抗土庫曼

朱恩樂。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2019亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足今晚在台北田徑場與世界排名第144的土庫曼進行首戰，我國預計排出4-4-2陣型，由朱恩樂、吳俊青擔綱雙箭頭。

台灣男足此役先發陣容由「大頭」邱育宏擔綱門將，後衛由左至右為魏沛倫、陳庭揚、殷亞吉與隊長陳毅維，中場球員為陳浩瑋，溫智豪、林建勛、陳柏良，箭頭重任則由朱恩樂、吳俊青扛下。

亞洲盃資格賽最終輪，台灣與巴林、土庫曼、新加坡分在E組，進行主客場雙循環共6場賽事，最終如戰績排在前二，就能搭上會內賽列車。