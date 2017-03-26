中職》郭嚴文開始練打 復出日未定

Lamigo桃猿郭嚴文。（記者陳志曲攝）



〔記者林宥辰／新北報導〕Lamigo桃猿隊主戰二壘手郭嚴文去年年底動刀治療肩膀，目前還在養傷復健，但已開始練打。郭嚴文談到傷勢，坦言復健過程單調、比比賽還累，也讓他體會到健康的重要。

郭嚴文說，之前防護員設定他的歸隊日期大約在6月，但他自己則是沒設定，當然希望越早歸隊越好，不過也要看身體狀況，現在還說不準。談到復健過程，郭嚴文說每天都是做一樣的事，且因為這次動刀，讓他連兩季錯過春訓，心情難免受影響，也因為這次受大傷動刀，他體認到保持健康的重要性。