中職》郭嚴文開始練打 復出日未定
2017/03/26 18:41
Lamigo桃猿郭嚴文。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／新北報導〕Lamigo桃猿隊主戰二壘手郭嚴文去年年底動刀治療肩膀，目前還在養傷復健，但已開始練打。郭嚴文談到傷勢，坦言復健過程單調、比比賽還累，也讓他體會到健康的重要。
郭嚴文說，之前防護員設定他的歸隊日期大約在6月，但他自己則是沒設定，當然希望越早歸隊越好，不過也要看身體狀況，現在還說不準。談到復健過程，郭嚴文說每天都是做一樣的事，且因為這次動刀，讓他連兩季錯過春訓，心情難免受影響，也因為這次受大傷動刀，他體認到保持健康的重要性。
相關新聞
- 中職 Live》蔣智賢敲安打回分數 兄弟1：4落後獅隊
- 中職》「危機感」的一年 陽冠威目標固定先發
- 中職》林益全手感火燙 連2天打回富邦第1分
- 中職 Live》神盾暴投掉分 桃猿追平悍將
- 中職》為富邦悍將開球 范瑋琪投了挖地瓜
推薦新聞
-
中職 Live》李宗賢夯陽春砲 悍將超前桃猿（影音）2017/03/26 19:18
-
足球》陳柏良踢進12碼罰球 台灣半場1：2落後土庫曼2017/03/26 18:58
-
SBL冠軍賽Live》裕隆 VS 達欣2017/03/26 18:55
-
中職》拚上開季先發 莊駿凱不向命運低頭2017/03/26 17:46
-
中職》首度開季一軍先發 梁家榮目標穩定2017/03/26 17:20