中職》兄弟開季投手不穩 兩戰掉了21分
2017/03/26 22:46
兄弟洋投艾迪頓。（記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕中職28年球季正式開打，中信兄弟卻吞下二連敗，2戰掉了21分，先發、後援都出現狀況。
兄弟開幕戰面對富邦，洋投伍鐸先發5局被敲10安掉7分5分自責，鄭錡鴻2局被敲2安掉1分；今天對統一之戰，先發洋投艾迪頓5局掉4分，林煜清1.2局掉5分，陳鴻文1局掉4分。
中信兄弟投手群這兩戰被富邦悍將林威廷、統一獅鄭鎧文、潘武雄敲了4發全壘打，其中有2轟是滿貫，鄭鎧文今晚一人就轟了2發打進5分打點，可見兄弟不論先發、後援都出現狀況。
伍鐸先發。（記者林正堃攝）
洪宸宇今天面對獅隊登板投球，1局讓對手三上三下無失分。（記者廖耀東攝）
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