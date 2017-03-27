NBA》林書豪砍19分8助攻 率籃網賞老鷹七連敗（影音）
2017/03/27 07:32
林書豪拿下19分，率領籃網擊敗老鷹。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕籃網三月瘋起來，今天在客場以107：92擊敗老鷹，林書豪全場拿下19分、8助攻，幫助籃網三月戰績達成7勝8敗，有機會達成單月勝率5成的目標。
最近4戰籃網取得3勝狀況相當火燙，反觀老鷹卻是陷入7連敗低潮，輸球後將面臨季後賽保衛戰。
籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）今天與林書豪順利連線，有著23分、7籃板的演出，霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）也有11分、13籃板的雙十表現。
布魯克林今天連線成功，羅培茲砍下23分。（美聯社）
老鷹方面先發4人得分上雙，控衛施洛德（Dennis Schroder）砍下24分、8助攻與林書豪互別苗頭，前隊友豪爾德（Dwight Howard）進帳19分、16籃板，仍難率隊上演逆轉。
籃網的替補大軍今天有著不錯的發揮，包含布克（Trevor Booker）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）、麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）在場上的正負值都達+20，替補群合力拿下46分，力壓老鷹替補群的7分，成為獲勝關鍵。
相關新聞
- 綠衫軍拚東部龍頭寶座 今日賽事預告與轉播
- NBA》西快艇、東暴龍 挺進季後賽
- NBA》本季最絕望球隊 籃網得第一
- NBA》成最年輕得分王 布克期許自己謙虛
- NBA》Kobe退休後最大的困擾 居然是看不到NBA（影音）
推薦新聞
-
MLB》薛哲手傷調整不及 小史睽違兩年再投開幕戰2017/03/27 08:46
-
NBA》魏少大三元無用 哈登率火箭升空2017/03/27 08:44
-
6000球迷聲援 台灣男足惜敗2017/03/27 06:00
-
李宗賢致勝彈 悍將宰猿2連勝2017/03/27 06:00
-
開季扛9棒安了 梁家榮添自信2017/03/27 06:00