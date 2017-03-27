NBA》林書豪砍19分8助攻 率籃網賞老鷹七連敗（影音）

林書豪拿下19分，率領籃網擊敗老鷹。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕籃網三月瘋起來，今天在客場以107：92擊敗老鷹，林書豪全場拿下19分、8助攻，幫助籃網三月戰績達成7勝8敗，有機會達成單月勝率5成的目標。

最近4戰籃網取得3勝狀況相當火燙，反觀老鷹卻是陷入7連敗低潮，輸球後將面臨季後賽保衛戰。

籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）今天與林書豪順利連線，有著23分、7籃板的演出，霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）也有11分、13籃板的雙十表現。

布魯克林今天連線成功，羅培茲砍下23分。（美聯社）

老鷹方面先發4人得分上雙，控衛施洛德（Dennis Schroder）砍下24分、8助攻與林書豪互別苗頭，前隊友豪爾德（Dwight Howard）進帳19分、16籃板，仍難率隊上演逆轉。

籃網的替補大軍今天有著不錯的發揮，包含布克（Trevor Booker）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）、麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）在場上的正負值都達+20，替補群合力拿下46分，力壓老鷹替補群的7分，成為獲勝關鍵。