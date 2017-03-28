中職》富邦行銷再出招 悍將球迷淚推：太狂了

林威廷擊出隊史首轟的53個小時之後，富邦就推出紀念T恤。（取自悍將臉書）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將開季2連勝，球隊情勢正旺，行銷團隊也展現高效率，林威廷25日敲出隊史首轟後，大約才過53小時，臉書粉絲團就公布紀念T-SHIRT，讓球迷淚推效率太猛。

根據紀錄顯示，林威廷在25日晚間7時4分擊出富邦隊史首轟，富邦粉絲團在28日凌晨0時37分就公布T恤，速度快到引起球迷熱烈討論，「吸金男孩無誤，富邦手速好快」、「作夢都沒想到自己支持的球隊也有這麼快就推出相關紀念周邊的一天QQ」、「我媽問我半夜為啥跪著看手機。。。太狂拉！！」

富邦悍將開季展現新氣象，不僅邀請人氣歌手王力宏擔任開球嘉賓，多項商品設計也深得球迷喜愛，光是首波商品銷售與開幕戰票房就進帳超過千萬。除了場外行銷擊出全壘打，富邦也找來專業團隊拍紀錄片，預計要拍攝整季球隊的重要賽事和活動，讓球迷感到誠意十足。

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