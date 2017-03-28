MLB》用表現贏回總教練信任 柳胖如願重返先發輪值

〔體育中心／綜合報導〕熬過近兩年的傷勢煎熬，道奇韓籍先發「柳胖」柳賢振已蓄勢待發、準備力拚東山再起，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今宣布柳胖讓重返先發輪值，開季將擔綱球隊第四號先發。

柳胖昨進行春訓第四次先發，對白襪主投5局挨5安含2轟掉3分，送出4K沒有保送。總教練羅伯斯稱讚他用表現證明自己已從肩、肘傷回歸。「我覺得柳賢振投得很棒、強度恢復充足，讓我們能放心讓他重返輪值。」總教練羅伯斯說，「沒理由不讓他回來，『健康的柳賢振』是個好傢伙，我們期望他能成為五位先發之一。」

羅伯斯透露球團原本預期卡茲米爾（Scott Kazmir）能傷癒歸隊，但他的恢復進度不如預期，反倒是柳賢振持續進步，證明自己健康無虞、穩定先發。「每當柳賢振出賽，我們就有信心他能投出優質先發，每次上去丟、他都證明自己恢復良好。」

柳胖用投球表現證明自己傷勢無虞。（資料照，USA Today Sports）

柳胖也對自己的進步感到滿意，有自信保持投一休四的出賽節奏為球隊效力，「我一直都是先發投手，能達到預期目標感覺非常棒。」春訓至今柳胖四度先發，總計14局投球僅掉4分責失，累積12K及1保送，防禦率2.57，被打擊率1成96。

羅柏斯隨後補充，球季初期會想辦法讓柳胖適度休息，可能以限制投球局數或跳過先發來保護他開過刀的左手。道奇開季輪值依序為：克蕭（Clayton Kershaw）、前田健太、希爾（Rich Hill）、柳賢振，第五位先發由麥卡錫（Brandon McCarthy）、伍德（Alex Wood）競爭，落敗者將暫任長中繼。

近年傷勢不斷、目前因髖部傷勢影響球速的卡茲米爾開季將被放入傷兵名單，而球團保護有加的年輕大物烏里耶斯（Julio Urias），預計待在小聯盟進行延長春訓。

柳胖如願重返先發輪值。（資料照，法新社）