中職》羅德乾杯女孩桃園應援 彩香最愛詹智堯

4位乾杯女孩右至左為畑內壽理、今井彩香、中村葵、宮崎佑希。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊開幕主場首戰「桃捷趴」，邀請合作多年的日職羅德啦啦隊乾杯女孩、超人氣吉祥物「馬君」來桃園球場應援。

4位來台的女孩中，在台灣擁有高人氣的彩香來過許多次，另3人是第一次來，談到對桃猿隊球員的印象，彩香說最喜歡的球員是詹智堯，因為覺得他長得帥。另外3位成員畑內壽理、中村葵、宮崎佑希則是首度來台，3人對球場外野的贊助商汽車、本壘後方的小飛機印象深刻。

4位乾杯女孩明天啟程返日，她們說下次來台想去這次沒有機會去的九份等地，彩香則推薦其他成員臭豆腐，笑說即使不敢吃也應該嘗試一下。