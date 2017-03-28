NBA》Kobe沒你想像中高 老婆爆料他謊報身高？

凡妮莎（右）在Instagram爆料老公Kobe（左）的實際身高。（取自凡妮莎Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕前湖人球星Kobe（Kobe Bryant ）雖然已經退休，但仍經常出席公開活動，日前他的妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）在社群媒體上公布老公的實際身高。

NBA官方資料顯示，Kobe的身高為6呎6吋（198公分），不過凡妮莎在Instagram上卻爆料，其實Kobe脫鞋後的實際身高為195公分，「我的身高是5呎4吋（約162公分），Kobe則是6呎4又3/4吋（195公分）。我知道他沒有官方宣稱的這麼高，所以我特別為他量了身高（脫鞋後）。不過他穿上球鞋後是6呎6吋。」

實際上，NBA球員通常是穿著球鞋量身高，所以Kobe也並不算是謊報。