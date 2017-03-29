台灣PGA巡迴賽賽程公布 場數不變、亞巡賽增為3場

太平洋聯盟總經理廖國智（左）再次提供台巡賽和次巡賽獎金王的獎金共100萬元，由TPGA理事長陳志忠代表接受。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕台灣職業高爾夫協會（TPGA）今天下午公布今年台灣巡迴賽的賽程，共計12場比賽與去年相同，但與亞巡賽共站賽事增為3場，三花TPGA錦標賽也將首次在美麗華球場舉行。

TPGA理事長陳志忠表示，雖然在台灣要增加新賽事很不容易，但TPGA努力維持目前台巡賽和挑戰巡迴賽的規模。今年最大不同就是總獎金30萬美元（約台幣914萬元）的仰德傳承高球賽。

這場比賽由原本國賓ADT高球賽（亞洲發展巡迴賽層級），升級為亞巡賽事，將於4月27日至4月30日在苗栗全國花園俱樂部舉行。

全國花園俱樂部總經理吳憲紘表示，這幾年承辦國際賽事累積的經驗，球場的團隊已經很熟悉賽前準備的重點，預期今年比賽沙坑的水準和果嶺的度都會提升，讓各國好手一較高下。

這場比賽與9月下旬的台灣名人賽暨三商盃、10月初的仰德TPC錦標賽，將是今年國內的3場亞巡事。

此外，包括台豐ADT、香城仰德ADT、三花TPGA錦標賽、仰德之友盃、金鷹公開賽、大安建設公開賽、高雄公開賽和台灣強基金會邀請賽，都將從6月起陸續登場。

TPGA次級ThreeBond挑戰巡迴賽，今年維持9場賽事，單站獎金70萬元，最後1場封關站獎金則為100萬元。

另外，太平洋聯盟也循去年的方式，再次提供台巡賽獎金王的獎金70萬元和次級巡迴賽獎金王30萬元，繼續支持TPGA。

陳志忠表示，TPGA這些年來深受各主辦賽事贊助單位、承辦賽事的球場和20多家贊助商的支持，也有許多新的贊助單位成為台巡賽生力軍，他深表感謝，也期許選手們在台巡賽和挑戰巡迴賽努力發揮球技，爭取榮譽。

TPGA理事長陳志忠（後排左2）與各賽事贊助單位，共同宣布2017台巡賽的賽程。（記者趙新天攝）

TPGA理事長陳志忠感謝所有主辦比賽的贊助單位、承辦賽事的球場和20多家贊助商的支持，今年台巡維持相同場次。（記者趙新天攝）