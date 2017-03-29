NBA》勇士擊落火箭後 又一項紀錄追平喬丹

勇士近年來頻頻打破聯盟紀錄。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕去年創下單季73勝，打破芝加哥公牛隊紀錄的金州勇士，本季雖然無緣再創例行賽戰績高峰，但在今天擊敗火箭後奪下本季第60勝，成為繼1998年公牛隊後首支連3季都取得60勝的球隊。

NBA歷史上只有公鹿、塞爾提克、湖人、公牛與勇士這5支球隊創下連3季60勝的紀錄，在這紀錄間包辦了11座總冠軍，勝場數以1985-1988年的湖人隊橫掃251勝最多，1996-1998年的公牛隊拿下203勝居次，今天達標的勇士例行賽還剩8場，若無意外在勝場數方面將超越公牛。

過去2季勇士的戰績分別為67勝與73勝，今天60勝達標後，總教練柯爾（Steve Kerr）更成為北美職業運動中最快拿到200勝的教頭，勇士大軍將挾帶這股氣勢爭取3年來第2座總冠軍。