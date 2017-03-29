WSBL》國泰宰電信奪隊史第24冠 劉君儀拿FMVP
2017/03/29 21:37
國泰劉君儀獲得FMVP。（記者林正堃攝）
〔記者林宗偉／新北報導〕第12季WSBL冠軍戰，已取得聽牌優勢的國泰女籃，今晚再戰中華電信，最終87：79順利直落二封后，風光拿下隊史在社甲、WSBL的第24冠。
電信開賽尚能與國泰僵持，甚至一度取得領先，只是國泰旋即回神，首節結束以24：17保有優勢，上半場終了，還是以48：39佔有上風。
易籃後，電信沒放棄反攻，終於在第三節尚餘4分25秒時靠陳晏宇一次跳投54：54戰平，不過兵多將廣的國泰又連拿6分要回優勢，之後不僅沒讓對手越雷池一步，末節還拉出最多15領先，順利保住勝果。
國泰以替補的36歲老將劉君儀拿下20分最出色，她也自第10季後，再度領走總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的殊榮。
國泰劉君儀與電信王俐云爭球。（記者林正堃攝）
電信陳晏宇爭搶籃板球。（記者林正堃攝）
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