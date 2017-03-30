NBA》本季流浪2隊還遭釋出 「吹耳哥」竟獲溜馬3億合約

史岱芬森本賽季初是效力鵜鶘隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕史岱芬森（Lance Stephenson）本季因傷打打停停，他還因此遭球隊釋出，不過溜馬隊很給他機會，雙方達成一紙3年1200萬美元（約新台幣3億6554萬元）的合約，讓史岱芬森重回老東家。

史岱芬森本季先是效力鵜鶘，但因傷只打了6場，繳出場均9.7分、4.8助攻、3籃板，隨後遭球隊釋出。之後他與灰狼簽下為期10天的短約，力拚東山再起，出賽6場繳出場均3.5分、1.7籃板的表現，卻又因為受傷，未再獲球隊續約。

《ESPN》報導，溜馬與史岱芬森簽下3年1200萬美元的合約，前兩年為保證約，第三年為球隊選擇權。

現年26歲的史岱芬森曾在2010-11球季至2013-14年球季效力溜馬，其中2013-14年球季最風光，打出13.8分、7.2籃板、4.6助攻的生涯年，並在季後賽與熱火過招，對「詹皇」詹姆斯（LeBron James）「吹耳」後聲名大噪。

溜馬隊目前戰績37勝37敗，排在東部第七，首輪有可能對上塞爾提克或騎士，球隊簽史岱芬森，明顯是提前為季後賽備戰。

史岱芬森（右）季中改批灰狼戰袍。（美聯社）