NBA》魏少這顆追平三分 讓敵隊球迷高喊「MVP」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今作客魔術，「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍下57分、13籃板與11助攻的超級大三元，助球隊獲勝。其中在第四節關鍵時刻，他投進追平三分球，讓敵隊球迷也高呼「MVP」。

第四節剩下13.7秒，雷霆還落後3分，魏斯布魯克搶到籃板球後，直接運球過半場，他在三分線外圍面對魔術兩名球員防守，直接拔起投籃，砍進這顆追平三分，讓球場觀眾驚呼連連。雷霆最後在延長賽以114：106贏球。

魏斯布魯克全場40投21中、三分球15投6中，繳出57分、13籃板、11助攻的恐怖成績，值得注意的是，魏斯布魯克還創下史上最高的大三元得分紀錄。

魏斯布魯克。（美聯社）