網球》費德爾狀態佳 休息半年效果連自己都吃驚
2017/03/30 13:30
〔體育中心／綜合報導〕35歲的瑞士名將費德爾（Roger Federer）本季打出昔日風采，繼1月的澳網公開賽算起，目前戰績16勝1敗。費德爾日前接受採訪時說，自己也不相信休息半年後復出，狀況竟然這麼好。
費德爾前面參加過的3項賽事則分別在澳網與印地安泉網賽奪冠，只有杜拜公開賽第2輪敗給世界排名116名的俄羅斯選手頓斯科伊（Evgeny Donskoy）。目前他在邁阿密網賽單打項目，等待與伯蒂奇（Tomas Berdych）進行8強賽，兩人前一次交手是今年澳網第3輪，當時費德爾以6：2、6：4、6：4直落三盤勝出。
費德爾本季也是看情況安排參加的賽事：「對於參加比賽、安排行程，我得更聰明一些才行。很不幸地，我沒有辦法每項賽事都參加。我不能同時參加台維斯盃、4大滿貫賽，又同時參加各地進行的ATP大師賽。有時候我得做出選擇，放棄其中幾站的賽事。真希望自己還是24歲，這樣我每項賽事都要參加。」
費德爾說，作為網球選手，「適度休息但是完成夠多的比賽仍然很重要。如果打的比賽不夠多，會失去手感，肩膀也會變得僵硬。所以我得找出能兼顧強度與密集度的賽程安排，從中取得平衡點。」
費德爾。（法新社）
相關新聞
推薦新聞
-
自由車》亞洲車神９４愛環台賽 黃金寶：沒有台灣就沒有我2017/03/30 13:28
-
NBA》魏少這顆追平三分 讓敵隊球迷高喊「MVP」（影音）2017/03/30 12:29
-
NBA》魏少轟57分 史上最高分大三元2017/03/30 12:24
-
NBA》I.湯瑪斯飆32分沒用 塞爾提克又把東部第一還給騎士2017/03/30 10:19
-
邁阿密網賽》大威狀態出色 8強擊倒世界球后柯珀2017/03/30 10:15