SBL》這次奪冠又有他 蘇翊傑抱回FMVP

蘇翊傑拿下冠軍賽MVP。（記者王藝菘攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕SBL總冠軍戰，挾帶前3戰贏球氣勢，達欣在第三節拉開近20分領先，最後如願以98：77橫掃裕隆拿下隊史第2冠。上一次冠軍也是奪冠班底，「小四」蘇翊傑抱回今年冠軍戰MVP，賽後他也開心分享感言。

蘇翊傑在今天拿下21分5助攻8籃板，無疑是奪冠功臣，最後從球隊脫穎而出，抱回冠軍戰MVP，他表示，有那麼多球迷加油，不能讓他們失望，「因為有你們，今天才有冠軍。」由於本季是蘇翊傑回鍋，他坦言，「今年回來達欣，其實也滿開心的，看到今天這麼多球迷，還有支持我的隊友們、教練團們，今天大家都辛苦了。」

達欣在2008-09第六季奪冠，當時蘇翊傑也是奪冠班底，談到和今年的差異，蘇翊傑說，「前一次（班底）很多隊友當了教練，壘哥（田壘）去了CBA，今年多了很多年輕的隊友，大家都很努力，每天練球的強度也都很高，今年大家都很用心，也很團結，最後也拿到了這次的冠軍。」